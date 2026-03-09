Compartir

El esperado choque entre las selecciones de Venezuela y República Dominicana, programado para este miércoles 11 de marzo en Miami, se ha consolidado con el precio de entradas más costosas de toda la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Ver a las superestrellas de Grandes Ligas frente a frente tiene un precio promedio de 337 dólares por entrada. Cifra que refleja la magnitud de esta rivalidad caribeña. Este duelo encabeza un listado de juegos con boletos por encima de los 200 dólares. Superando incluso enfrentamientos históricos como el Puerto Rico vs. Cuba (296 USD) o el vibrante México vs. Estados Unidos (245 USD).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por loanDepot park (@loandepotpark)

Precios entradas Venezuela y Dominicana

La razón de este costo tan elevado no es difícil de descifrar. Por un lado, el diamante del loanDepot Park estará repleto de talento élite: figuras de la talla de Ronald Acuña Jr., Luis Arráez y Eugenio Suárez por los criollos. Esto se miden ante titanes dominicanos como Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr. y Manny Machado. Es, básicamente, un Juego de Estrellas adelantado con el orgullo nacional de por medio.

Por otro lado, el factor geográfico juega un papel determinante. Miami es considerada la capital del béisbol latino en Estados Unidos, con una población donde el 70% es hispana. La enorme comunidad de venezolanos y dominicanos residentes en la «Ciudad del Sol» garantiza un lleno total. Permitiendo que la oferta y demanda eleve los precios a niveles históricos para una fase de grupos.

A medida que el torneo avance hacia los cuartos de final y las semifinales, se espera que los precios experimenten un nuevo ajuste al alza. La posibilidad de ver cruces contra potencias como Japón o Corea en las rondas definitivas podría disparar aún más el valor de los asientos. Por ahora, el mundo del béisbol tiene los ojos puestos en el miércoles, donde el espectáculo en el terreno promete valer cada centavo invertido por los fanáticos.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Venezuela se mide a Nicaragua hoy en el Clásico Mundial de Beisbol, ¿dónde verlo?