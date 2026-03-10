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La Asamblea Nacional anunció oficialmente que las postulaciones y el proceso para elegir al próximo Fiscal General y Defensor del Pueblo de Venezuela se prolongará hasta el próximo viernes.

Esta prórroga hasta el trece de marzo responde directamente a la gran cantidad de ciudadanos interesados en consignar sus perfiles ante el comité correspondiente. Los diputados encargados del proceso destacaron que la alta afluencia de solicitudes permitirá evaluar una mayor diversidad de candidatos calificados para ambos cargos públicos.

Postulaciones Fiscal General Venezuela

Originalmente el lapso estaba por concluir, pero la directiva decidió otorgar estos días adicionales para garantizar que ningún aspirante quede fuera de la selección.

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