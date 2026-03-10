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Un trágico accidente de tránsito registrado la noche del domingo en la carretera hacia Montalbán dejó como saldo una persona fallecida y cuatro heridos graves.

El siniestro ocurrió a la altura de la empresa Covadonga, donde una camioneta particular y dos motocicletas colisionaron mientras se desplazaban por la mencionada arteria vial. En el hecho resultó fatalmente herido Leonardo Aponte, quien conducía una unidad de dos ruedas acompañado por sus familiares al momento de producirse el fuerte impacto.

Aponte fue trasladado de emergencia hasta el Hospital de Bejuma, donde lamentablemente los médicos confirmaron su deceso minutos después de haber ingresado al centro asistencial. Entre los lesionados se encuentran dos mujeres y un funcionario activo del Cicpc, quienes recibieron atención médica inmediata tras el despliegue de los cuerpos de seguridad.

Accidente este domingo en Montalbán

Efectivos de Tránsito Terrestre realizaron el levantamiento del accidente e iniciaron las experticias técnicas para determinar las causas exactas que originaron este lamentable choque múltiple.

El conductor del vehículo involucrado resultó ileso y permaneció a disposición de las autoridades competentes mientras se desarrollaban las investigaciones de rigor sobre el caso ocurrido.

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