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Ejecutivo Nacional afina líneas para fortalecer la producción petrolera y gasífera

By Lubin Molero
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Reunión PDVSA y Presidenta Delcy
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La presidenta encargada Delcy Rodríguez lideró una reunión con la directiva de PDVSA para coordinar acciones que impulsen la dinámica energética nacional e internacional.

En el encuentro participaron el presidente de la estatal, Héctor Obregón, y diversos viceministros con el objetivo de dinamizar las alianzas comerciales con socios extranjeros. Venezuela busca consolidarse como potencia global aprovechando sus reservas certificadas, mientras avanza con paso firme para convertirse en la cuarta productora mundial de gas.

La reciente reforma a la Ley de Hidrocarburos permite una mayor participación del sector privado, facilitando nuevos contratos que estabilicen la economía del pueblo venezolano. Al cierre del pasado año, la industria registró un crecimiento exponencial alcanzando una producción diaria de un millón doscientos mil barriles de crudo de petróleo.

Reunión PDVSA y Presidenta Delcy

Esta jornada de planificación estratégica en Caracas pretende potenciar el Motor Hidrocarburos, garantizando así un flujo de caja constante para todas las operadoras nacionales.

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