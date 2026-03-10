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Un obispo en Estados Unidos es investigado por varias razones, una de ellas unas presuntas visitas a un club nocturno en Tijuana, México. El caso mantiene en tendencia al representante de la Iglesia, Emanuel Shaleta.

Shaleta está señalado de cruzar la frontera entre ambos países para ir por unas horas al afamado club de Tijuana. El obispo está señalado de malversar fondos de la Iglesia la cual rige en San Diego, California.

Los reportes en el medio The Pillar señalan que el representante eclesiástico es uno de los seguidores del club. Este hecho, ha conmocionado a los feligreses de la Iglesia donde Shaleta es muy apreciado y seguido por los fieles.

Obispo es investigado en Estados Unidos

Este ha negado cualquier malversación como visita a ese lugar. E indica que los fondos los ha utilizado ayudando a personas que están en la Iglesia. Y destacó que hay personas que están orquestando una campaña en su contra.

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Desde hace días ha venido sonando el nombre de obispo, pero ha dado la cara en todo momento y señaló que esas versiones son falsas. Hasta ahora se espera por el resultado de dichas investigaciones.

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