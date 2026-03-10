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Los sonidos para alejar malas energías y limpiar el hogar incluyen frecuencias específicas. Estos pueden venir de metales, instrumentos vibracionales como cuencos tibetanos, campanas y mantras.

Estos sonidos disuelven bloqueos energéticos, eliminan el estrés y elevan la vibración del ambiente. Además de estos sonidos propios cuando el viento llega, hay otros que puedes reproducir y encontrar en sitios webs.

Sonidos para alejar malas energías

Sonidos y Frecuencias Efectivas: Frecuencias Solfeggio (417 Hz, 528 Hz, 741 Hz): Se utilizan para disolver energía negativa, eliminar bloqueos emocionales estancados y reparar el campo energético.

Música a 432 Hz: Conocida por armonizar el ambiente y limpiar vibraciones negativas, promoviendo la relajación profunda.

Cuencos Tibetanos y Campanas: Al vibrar, producen picos de frecuencia que rompen las resonancias densas y purifican cada rincón.

Mantras y Cantos: Especialmente el «Om Gan Ganapataye Namaha» para eliminar obstáculos y proteger contra influencias negativas.

Sonidos de la Naturaleza: Lluvia suave, olas del mar o cantos de aves, que sincronizan y equilibran el ambiente.

Sonidos de las llaves, si tienes más de dos llaves en casa puedes sonarlas por más de siete segundos en casa. Ese sonido limpiará las malas energías que hay en tu hogar.

Cómo aplicarlos:

Reproducir música con estas frecuencias, especialmente en momentos de estrés o para limpieza semanal.

Utilizar campanillas o cuencos moviéndose por la casa en el sentido de las agujas del reloj para dispersar las energías densas.

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