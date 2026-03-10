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Un sismo hoy martes en Valencia fue reportado a las 4:36 minutos de la madrugada. El mismo tuvo una magnitud de 2.7 kilómetros además de 13.6 kilómetros de profundidad, indicó Funvisis en la madrugada.

Sismo hoy martes en Valencia

El epicentro se ubicó a 16 kilómetros al noroeste de Valencia. En el mes de febrero se reporaron varios movimientos telúricos, uno de ellos en 14 de ese mes, luego el 18 y el 20. Mientras que ayer reportaron un sismo en la ciudad de Maracay en horas de la tarde.

En Bachaquero, Aroa, también Funvisis reportó temblores ayer en horas de la tarde como de la noche. En Bachaquero, estado Zulia como en Sucre se siguen reportando varios sismos a la semana.

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