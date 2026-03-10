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El boletín del INAMEH para hoy 10 de marzo de 2026 nos señala nubosidad en horas de la mañana en varios estados del país. En la zona central, en los estados Aragua, Carabobo como en Miranda.

Venezuela amanece con cielo parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional, asimismo, se aprecian mantos nubosos asociados a precipitaciones de intensidad variables. Esto en áreas de *Delta Amacuro, sur de nuestra Guayana Esequiba.

Como en el sur de Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, este de Falcón, este de Apure, Barinas, oeste de Portuguesa, Aragua, sur de Carabobo, partes de Lara, este de Falcon, Andes y Zulia. Dijo el boletín del INAMEH.

Zona insular del país, incluyendo las islas como el estado Nueva Esparta completamente despejado en horas de la tarde. Mucha presencia del astro rey para hoy. No se descarta nubosidad gris en horas de la tarde en estados de la regióin central.

Boletín del INAMEH para hoy 10 de marzo de 2026

Temperaturas altas cerca de los 38 grados o más en gran parte del país, especialmente en zonas como central, llanera, occidental y oriental. El mapa de probables lluvias aparece completamente despejado para hoy jueves.

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En cuanto a las bajas temperaturas estas se esperan en el estado Mérida con ocho grados en sus zonas montañosas. De igual modo, en horas de la madrugada, en las adyacencias del estado andino.

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