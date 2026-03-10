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Las efemérides de hoy 10 de marzo nos recuerda que se celebra el día del Médico, en honor al José María Vargas, quién nació un día como hoy en 1.786.

Nace Juan José Landaeta (1780) Compositor venezolano. Autor de la música del Himno Nacional de Venezuela.

Muere Juan Germán Roscio (1821) Abogado, periodista, escritor y político venezolano.

Alexander Graham Bell realiza la primera llamada telefónica exitosa de la historia, diciendo: Sr. Watson, venga aquí, lo necesito (1876).

Circula el primer automóvil en Venezuela (1904).

Se funda el equipo Chelsea F.C. (1905).

Nace Sara Montiel (1928) Actriz, cantante y productora española-mexicana.

Un día como hoy nace Chuck Norris (1940) Actor y filántropo estadounidense, campeón mundial de Karate Do en 1978.

Nace Sharon Stone (1958) Actriz, productora y modelo estadounidense.

Nace Frankie Ruiz (1958) Cantante, compositor y director estadounidense de ascendencia puertorriqueña.

Efemérides de hoy 10 de marzo

Nace Natusha (1966) Cantante y periodista francesa, nacionalizada venezolana. Su carrera artística se desarrolló entre 1990 y 1997, y era conocida como la reina del tecnomerengue lambada.

Muere Haddon Sundblom (1976) Pintor e ilustrador estadounidense de origen sueco, conocido por crear la imagen de Santa Claus para la empresa Coca-Cola en 1931.

Se inaugura el Museo Nacional del Holocausto en Países Bajos (2024).

La película Oppenheimer gana siete premios Oscar, incluyendo galardones tan importantes como mejor película, mejor director y mejor actor (2024).

Día Internacional de las Juezas.

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