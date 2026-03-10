Compartir

La muerte de una periodista en Aragua siendo investigada por el CICPC. La comunicadora fue encontrada con una herida de arma de fuego en la cabeza. Como Yolimar Hidalgo de 30 años fue identificada.

El trágico hecho ocurrió en el sector El Huete en Cagua, municipio Sucre en el estado Aragua. El pasado 8 de marzo, la comunicadora egresada de la Universidad Bolivariana de Venezuela fue encontrada con un disparo en la cabeza.

Autoridades investigan muerte de una periodista en Aragua

Yolimar era madre de tres hijos, estaba trabajando en los avances de la comunicación social como popular en diferentes sectores del estado Aragua. El suceso generó conmoción en el estado vecino.

Hasta ahora se espera por el resultado de las investigaciones, los funcionarios del CICPC fueron los encargados del levantamiento del cadáver. Este fue llevado a la morgue de Caña de Azúcar al norte de Maracay.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas