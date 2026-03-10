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Los Bomberos de Valencia sofocaron incendios ayer lunes 9 de marzo de 2026. Los efectivos estuvieron en labores de refrescamiento como de extinción de llamas en dos zonas de la capital carabobeña. Uno en el sur de la ciudad y otro en la autopista.

En horas de la tarde los bomberos estuvieron en labores de combate y control de un incendio de vegetación en la Urbanización Bella Florida, perteneciente a la Parroquia Miguel Peña. Esto al sur de Valencia.

Luego en la parroquia Rafael Urdaneta, Autopista Regional del Centro (ARC), km 159, sentido Valencia-Los Guayos, adyacente a la empresa Protinal, C.A. Dijo la cuenta de Instagram de los bomberos valencianos.

“Tras una rápida intervención en el terreno baldío, nuestros efectivos lograron el control total de las llamas, eliminando cualquier riesgo de propagación”; explicaron los efectivos bomberiles en horas de la tarde de ayer.

Bomberos de Valencia sofocaron incendios

Para evitar incendios de vegetación, no enciendas fogatas no arrojes colillas de cigarrillos, despeja la maleza seca alrededor de viviendas y evita el uso de maquinaria que genere chispas. La prevención se basa en la responsabilidad individual y en eliminar fuentes de calor y combustible.

Evita el uso de fuego: No hagas fogatas, barbacoas ni quema de rastrojos, especialmente en días calurosos o de mucho viento.

Gestión de residuos: No arrojes colillas de cigarrillos, fósforos, botellas de vidrio (efecto lupa) o cualquier material inflamable en carreteras o zonas naturales.

Limpieza de vegetación: Mantén tu vivienda despejada de pasto seco, ramas y arbustos en un radio de al menos 10 metros, facilitando la creación de cortafuegos.

Precaución en actividades: Evita usar herramientas que generen chispas (desbrozadoras, soldadoras, motosierras) en áreas con alta vegetación.

En caso de detectar un incendio, repórtalo inmediatamente a los números de emergencia de tu localidad (112, 911, Bomberos)

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