Compartir

La presidenta encargada Delcy Rodríguez destacó que la Consulta Popular Nacional 2026 fue todo un éxito. Rodríguez mediante un contacto con la televisora estatal Venezolana de Televisión indicó que hubo récord de participación.

Las comunidades votaron por el proyecto que requieren, esta es la primer consulta realizada en el 2026. Como es conocido estas se estarán haciendo periódicamente en el país con el apoyo de la Operación República como del Consejo Nacional Electoral.

Resaltó Rodríguez la participación política y la unión mostrada en esta primera consulta. Las comunidades organizadas votaron por un proyecto. Algunos de estos destacan casas comunales, casas de la cultura, canchas, además de proyectos culturales y deportivos.

“Hemos tenido una participación histórica en esta primera consulta de 2026. Los venezolanos fueron a seleccionar los proyectos de su preferencia, demostrando que el camino de nuestra patria es la unión y el protagonismo político”, afirmó.

Consulta Popular Nacional 2026

En un ambiente cívico desde tempranas horas de la mañana abrieron los centros de votación para esta consulta. Es por ello que la mandatario reconoció el compromiso de los circuitos comunales como de las comunas.

NO DEJES DE LEER AHORA: De esta manera puedes verificar tu cuenta en el Sistema Patria

Indicó que estos proyectos construirán ciudades humanas como fortalecerán la economía productiva y comunal que ha estado en tendencia. De igual modo, reconoció el trabajo hecho por los funcionarios del Consejo Nacional Electoral.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas