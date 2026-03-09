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Hombre fue encontrado sin vida en Ocumare de La Costa

By Redacción Carabobo
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Hombre encontrado sin vida en Ocumare de La Costa
Foto: El Aragueño.

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Un hombre fue encontrado sin vida en Ocumare de La Costa, estado Aragua en avanzado estado de descomposición. El fallecido quedó identificado como Daniel Randy Lartiguez de 59 años de edad.

Lartiguez al parecer fue mordido por una serpiente venenosa en el lugar. Los vecinos del lugar se acercaron hasta la casa del quincuagenario, y lo encontraron sin vida. Enseguida el hecho fue notificado a las autoridades aragüeñas.

Hombre fue encontrado sin vida en Ocumare de La Costa

Este vivía solo en el sector Las Tinieblas en Ocumare de La Costa, hasta el sitio llegaron funcionarios para realizar el levantamiento del cadáver. El cual trasladaron hasta la morgue de Caña de Azúcar.

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Los funcionarios de la policía científica se encargaron de iniciar las investigaciones del hallazgo del cuerpo sin vida. Y determinarán si la causa de muerte fue por la mordida de la serpiente.

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SourceEl Aragüeño
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