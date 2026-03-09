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El presagio de Nostradamus sobre el conflicto de Irán y Estados Unidos, volvió a las tendencias en los últimos días. Como ocurrió en 1990 cuando el conflicto del Golfo Pérsico donde las predicciones del boticario francés se hicieron famosas.

Nostradamus en una de sus centurias destaca que la tensión se hará presente con la llamada “Guerra de Siete Meses”. Indica que será uno de los conflictos que podría ir de menor a gran escala entre ambos países.

Asombra nuevamente con un escrito donde destaca que habrán siete barcos de guerra, esto podría nuevamente ser un conflicto naval el cual parece estar latente. “Fustas y galeras alrededor de siete barcos”, escribió Nostradamus.

Se ha hablado desde hace años de este conflicto el cual llevaría siete meses y que luego llegaría a un acuerdo final entre los países involucrados. El escenario de este conflicto sería el Estrecho de Ormuz el cual ha sido tendencia en los últimos días.

El presagio de Nostradamus

En una de las centurias destaca que otra zona podría verse afectada cuando el francés destaca: “el Tesino se desbordará”. Esto podría involucrar a una región de Italia la cual es neutral ante este conflicto.

Destaca Nostradamus que uno de los dos podría ser derribado por un rayo, esto sería un personaje o una zona del mundo. «El gran hombre será derribado en el día por un rayo», esto ante el ataque de uno de los dos bandos.

Por otro lado, expertos indican que estas mismas centurias ya se vivieron en los pasados conflictos del Golfo en 1990. En aquellos tiempos, Estados Unidos combatía a Irak ante el ataque a Kuwait.

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