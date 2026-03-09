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El icónico Centro Histórico del municipio Puerto Cabello, uno de los lugares referentes en turismo y cultura en el estado Carabobo; recibió más de 13 mil visitas durante el mes de febrero, donde propios y turistas disfrutaron de los diferentes atractivos que este espacio tiene para ofrecer.

Kareilys Gómez, directora del Museo Casa Herrera, señaló que durante el segundo mes del año, se atendieron un total de 13 mil 439 visitantes. Distribuidos en 5 mil 498 mujeres, 3 mil 854 hombres, 975 niñas, 917 niños, mil 712 adolescentes y 527 adultos mayores.

Quienes bajo las orientaciones de las guías turísticas, apreciaron el cúmulo de anécdotas y hechos acaecidos en cada lugar que integra este lugar. Asimismo, destacó que este recinto recibió a personas de los diferentes municipios de Carabobo.

Centro Histórico de Puerto Cabello

Así como de los estados Apure, Aragua, Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Cojedes, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, La Guaira, Monagas, Mérida, Miranda. Además de Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia.

Gómez explicó que también fueron atendidos turistas internacionales de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, México, Japón, Panamá, Perú y Rusia. Lo que proyecta a la ciudad como un punto de interés turístico ante el mundo.

Durante febrero, personas recorrieron este Centro histórico integrado por lugares significativos, donde también destacan el Malecón y la Plaza Bolívar. Los cuales ofrecen una experiencia única, ya que muestran la gran diversidad y belleza que hacen de Puerto Cabello un destino de referencia en el Caribe.

Cifra record

Este récord de visita de personas al Centro Histórico de Puerto Cabello, refleja la eficiencia en las políticas turísticas direccionadas por el Presidente Nicolás Maduro, y dirigidas de manera articulada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, para hacer de Carabobo un destino predilecto en Venezuela y el mundo.

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