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El último adiós a Willie Colón se realizó ayer en Nueva York, artistas, músicos, público en general estuvieron el velorio público. Miles de personas se acercaron para despedir al artista de 75 años, quien murió el pasado 21 de febrero.

Uno de sus trombones además de una corona de flores estuvieron sobre el ataúd que guardaba sus restos. Una comisión de la policía de Nueva York estuvo haciendo guardia en el velorio, rindiendo honores al legendario artista.

El evento velatorio se llevó a cabo en el MacMahon Lyon & Harnett Funeral Home en White Pians. Varias personas se les vio vestido de blanco y negro para dar el adiós al salsero que produjo a grandes estrellas.

Willie le dio otro sentido a la salsa con canciones que se hicieron joyas de la música y que siguen sonando día tras día. A las afueras estuvieron rostros conocidos de la salsa y de otros ritmos caribeños.

Los cuales se mezclaron con el público asistente al evento el día de ayer. Colón es un icono de la salsa, la misma que cantó con Héctor Lavoe, Ruben Blades, Ismael Miranda, Celia Cruz, además de Amilcar Boscán y Soledad Bravo.

El último adiós a Willie Colón

Hoy lunes en horas de la mañana terminaron los eventos velatorios con una misa que agrupó a gran parte de sus seguidores. La misma se llevó a cabo en la Catedral de San Patricio en Manhattan a las 9:30 de la mañana.

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