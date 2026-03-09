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El precio del dólar BCV hoy 9 de marzo de 2026 nos indica que la divisa está en la banda de los 430 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar para hoy estará en 433,16 bolívares y el euro en 501,72 bolívares.

Para este martes la tasa del dólar será de 436,24 bolívares y el euro en 505,41 bolívares.

En un costo de 5.148 dólares marcha la onza de oro, la misma ha estado con tendencia al alza y se pudiera mantener de esa manera esta semana. El gramo se mantiene en un costo de 164,45 dólares.

Ha subido el precio del petróleo luego de los acontecimientos en el Medio Oriente. Hoy tiene un valor de 103,74 dólares este ha estado entre los 77 y 103 dólares en las últimas horas. Pudiera seguir en ascenso.

Mientras que el bitcoin se mantiene en un precio de 66.945,19 dólares en las últimas horas. Este ha iniciado leves repuntes luego de estar en los 63 mil dólares. Hay que observar el comportamiento de este indicador.

Dólar BCV hoy 9 de marzo de 2026 y la producción de arroz en Venezuela

El consumo de arroz en Venezuela se sitúa alrededor de 22 a 23 kg por persona al año, acercándose a niveles históricos. La producción nacional cubre actualmente cerca del 70% de la demanda interna (aproximadamente 900,000 toneladas de arroz paddy húmedo), mientras que el 30% restante se cubre con importaciones.

Detalles clave sobre el consumo de arroz:

Consumo per cápita: Según la Federación Venezolana de Asociaciones de Productores de Arroz (Fevearroz), el consumo se estima en 22 kg por habitante anualmente.

Producción y Demanda: La producción nacional abastece entre el 67% y 72% del consumo interno, alcanzando unas 600,000 toneladas, según datos de 2024-2025.

Contexto: El arroz es un alimento básico en la dieta venezolana, con un consumo estable en los últimos años.

Zonas de producción: La mayor parte del arroz se produce en los estados Portuguesa, Guárico y Barinas.

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