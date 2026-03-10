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Fallecen dos personas en fuerte accidente de tránsito en la Cota Mil, entre las víctomas, un alto funcionario del cuerpo de bomberos capitalino.

El suceso ocurrió cuando un vehículo sedán impactó contra un objeto fijo, perdiendo el control y volcando inmediatamente hacia el canal contrario de la vía. Las víctimas fatales fueron identificadas oficialmente como el Coronel Ramón Pérez y su madre, la señora Cesarea Sebastiana Bernal, quienes murieron en el sitio.

En el siniestro también resultaron heridas tres personas, entre ellas la sargento Primero del Cuerpo de Bomberos, Mariana Mendoza, Greycy Pérez y un menor de edad, cuya identidad permanece bajo reserva.

Fallece Bombero en Accidente en La Cota Mil

Paramédicos de Vías Rápidas acudieron al lugar del incidente para brindar atención prehospitalaria y trasladar a los sobrevivientes hacia el Hospital Domingo Luciani.

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