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Un hombre quedó detenido por provocar quemaduras a su expareja en Caracas. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales. El detenido quedó a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Delegación Municipal El Valle, luego de un dispositivo de investigación realizado en el sector La Cancha de Bolas, parroquia El Valle, municipio Libertador, Caracas. Donde realizaron la detención de Alexis José González González (20).

Detenido por provocar quemaduras a su expareja

Por provocarle quemaduras a su ex pareja. De acuerdo al trabajo de investigación realizado, se pudo conocer que Alexis, motivado que no acepta el fin de la relación. La interceptó y sostuvieron una fuerte discusión.

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Optando el investigado por tomar un frasco de gasolina y rociarla en el cuerpo de la víctima, para posteriormente incendiarla con un yesquero. Causándole heridas de primer y segundo grado, afectando de esta manera su integridad física. Siendo detenido y puesto a la orden del Ministerio Público.

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