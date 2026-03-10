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La nueve Ley de Minas de Venezuela fue aprobada en su primera discusión por la Asamblea Nacional. El gobierno nacional presentó el proyecto con prioridad ante el parlamento y esta fue aprobada.

Se pudo conoce que el diputado, Orlando Camacho, presidente de la Comisión Permanente de Hidrocarburos, presentó el proyecto y detalló la exposición de motivos del instrumento. El cual consta de 19 capítulos, 126 artículos.

Además de tres disposiciones transitorias, dos disposiciones derogatorias y una disposición final. Señaló que la reforma busca la creación de un fondo social minero, de manera que establece regulaciones sobre los ingresos y funciones.

Aprobada Ley de Minas de Venezuela por la Asamblea Nacional

Para que se pueda desarrollar y proteger la seguridad social de los trabajadores del sector. El parlamentario resaltó la creación de un banco de datos minero, para conocer cuál es la información geológica, geofísica y de índole geocientífico del país.

Por otra parte, el instrumento legal prevé la creación de la Superintendencia de la Actividad Minera, como entidad regulatoria del sector «Se busca que con esta ley se pueda ayudar a aumentar todas las garantías jurídicas que permitan generar confianza para atraer inversión», expresó Camacho citado por Unión Radio.

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