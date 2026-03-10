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La delegación del estado Carabobo se consagró campeona de la I Válida Nacional de Paranatación. Evento que reunió a destacados atletas del deporte adaptado provenientes de 12 estados del país celebrado en el Complejo de Piscinas de La Isabelica.

Actividad organizada por el Ministerio del Poder Popular para el Deporte y el Comité Paralímpico Venezolano, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo. A través de la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (Fundadeporte).

Leobaldo Gómez, presidente de Fundadeporte, señaló que la delegación carabobeña se quedó con el primer lugar de la clasificación general. Lo que le permitió alzarse con el título por equipos.

I Válida Nacional de Paranatación

Tras superar a las representaciones participantes de Anzoátegui, Aragua, Apure, Barinas, Distrito Capital, Guárico, Lara, La Guaira, Monagas, Nueva Esparta y Yaracuy. Quienes también demostraron talento, esfuerzo y espíritu deportivo durante toda la jornada.

“Estamos sumamente contentos por el gran logro que esta delegación ha obtenido en casa y que nos mantiene como potencia en materia de deportes adaptados. Pero también nos sentimos felices porque nuestro estado se convierte en el epicentro de los deportes acuáticos, ya que contamos con instalaciones de la más alta calidad”, expresó.

Escenario competitivo

Asimismo, destacó que este evento no solo sirvió como escenario competitivo, sino también como espacio para la evaluación del talento emergente. Y la proyección de los atletas hacia futuros compromisos nacionales e internacionales.

Esto en cumplimiento con las directrices emanadas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas de manera articulada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez. El Ministro del para el Deporte, Franklin Cardillo, y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Gómez también explicó que los paranadadores compitieron en diversas modalidades y categorías. Dejando ver el alto nivel competitivo y el compromiso de los atletas con el deporte adaptado.

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