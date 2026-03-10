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Un hombre fue encontrado sin vida en su casa en Puerto Cabello. El hecho ocurrió hoy martes 10 de marzo de 2026, en el sector Francisco de Miranda, antigua invasión Jumamji en el municipio porteño.

El sujeto quedó identificado como José Ignacio Altuve Torres de 49 años de edad. El hecho fue notificado a las autoridades las cuales enseguida llegaron al sector. El cadáver de Altuve Torres fue llevado a la morgue del Hospital Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello.

Hombre fue encontrado sin vida en su casa en Puerto Cabello

El hecho causó conmoción en gran parte de Puerto Cabello. Se espera por las investigaciones de este lamentable suceso.

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