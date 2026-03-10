Lo más vistoPortadaSucesos

Hombre fue encontrado sin vida en su casa en Puerto Cabello

By Redacción Noticias24Carabobo
0
338
Hombre fue encontrado sin vida en su casa en Puerto Cabello

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Un hombre fue encontrado sin vida en su casa en Puerto Cabello. El hecho ocurrió hoy martes 10 de marzo de 2026, en el sector Francisco de Miranda, antigua invasión Jumamji en el municipio porteño.

El sujeto quedó identificado como José Ignacio Altuve Torres de 49 años de edad. El hecho fue notificado a las autoridades las cuales enseguida llegaron al sector. El cadáver de Altuve Torres fue llevado a la morgue del Hospital Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello.

Hombre fue encontrado sin vida en su casa en Puerto Cabello

El hecho causó conmoción en gran parte de Puerto Cabello. Se espera por las investigaciones de este lamentable suceso.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Colisión en Nirgua entre una moto y vehículo dejó un fallecido

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Source100x100 Noticias./Puerto Cabello/Vzla.
Artículo anterior
Carabobo campeón en I Válida Nacional de Paranatación
Artículo siguiente
Falleció el escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes