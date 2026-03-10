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El mundo de las letras está de luto, tras confirmarse el fallecimiento de Alfredo Bryce Echenique, autor fundamental de la literatura contemporánea en lengua española.

La Casa de la Literatura Peruana y la Cátedra Vargas Llosa anunciaron oficialmente el deceso del escritor este martes, generando una profunda conmoción internacional. Bryce Echenique, nacido en Lima en mil novecientos treinta y nueve, fue una de las voces más representativas del post-boom latinoamericano gracias a su estilo único.

Fallece Alfredo Bryce Echenique

Su obra maestra, «Un mundo para Julius«, publicada originalmente en mil novecientos setenta, retrató con fina ironía las profundas desigualdades de la alta sociedad limeña. Álvaro Vargas Llosa expresó su enorme pesar por la muerte del narrador, calificándolo como uno de los más grandes autores peruanos de las últimas décadas.

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Colegas y críticos resaltaron hoy su capacidad para mezclar el humor con la ternura, dejando un legado incalculable en novelas, cuentos y memorias personales.

Junto a Mario Vargas Llosa y Julio Ramón Ribeyro, conformó la tríada de narradores peruanos más influyentes que transformaron la literatura hispana del siglo veinte.

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