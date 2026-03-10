ActualidadArte y Cultura en FotosPortada

Falleció el escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

By Lubin Molero
0
57
Fallece Alfredo Bryce Echenique
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

El mundo de las letras está de luto, tras confirmarse el fallecimiento de Alfredo Bryce Echenique, autor fundamental de la literatura contemporánea en lengua española.

La Casa de la Literatura Peruana y la Cátedra Vargas Llosa anunciaron oficialmente el deceso del escritor este martes, generando una profunda conmoción internacional. Bryce Echenique, nacido en Lima en mil novecientos treinta y nueve, fue una de las voces más representativas del post-boom latinoamericano gracias a su estilo único.

Fallece Alfredo Bryce Echenique

Su obra maestra, «Un mundo para Julius«, publicada originalmente en mil novecientos setenta, retrató con fina ironía las profundas desigualdades de la alta sociedad limeña. Álvaro Vargas Llosa expresó su enorme pesar por la muerte del narrador, calificándolo como uno de los más grandes autores peruanos de las últimas décadas.

Colegas y críticos resaltaron hoy su capacidad para mezclar el humor con la ternura, dejando un legado incalculable en novelas, cuentos y memorias personales.

Junto a Mario Vargas Llosa y Julio Ramón Ribeyro, conformó la tríada de narradores peruanos más influyentes que transformaron la literatura hispana del siglo veinte.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Carabobo campeón en I Válida Nacional de Paranatación

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaNotitarde
Artículo anterior
Hombre fue encontrado sin vida en su casa en Puerto Cabello
Artículo siguiente
Carabobo: Nueva Oficina Saime para Agilizar Cédulas y Pasaportes
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes