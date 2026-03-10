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El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) habilitó una nueva oficina moderna en el municipio Guacara, diseñada para descentralizar los servicios en el estado Carabobo.

Esta infraestructura busca eliminar las aglomeraciones en la oficina de Valencia, permitiendo que los habitantes del eje oriental carabobeño gestionen sus documentos de identidad localmente. La sede cuenta con cuatro puntos de captación para procesar renovaciones de cédulas y solicitudes de pasaportes rápidamente.

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Además de la nueva sede fija, el ente inició este lunes la cuarta fase del operativo especial de cedulación. Con el que alcanzará once estados del territorio nacional.

Nueva oficina del Saime en Guacara

Esta jornada móvil denominada «Saime Llega a Cada Rincón de la Patria» se extenderá hasta el domingo 15 de marzo. Abarcando diversas comunidades de difícil acceso regional.

Entre las localidades beneficiadas destacan Catia La Mar en La Guaira, Río Chico en Miranda y Paya en Aragua. Lugares, donde se instalaron tráileres tecnológicos de atención. En el estado Monagas, la atención especial en el municipio Caripe se mantendrá activa durante toda la semana para garantizar el derecho a la identidad de todos.

Finalmente, las autoridades recomendaron a los usuarios verificar las ubicaciones exactas y los horarios de atención mediante los canales informativos oficiales en las redes sociales institucionales.

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