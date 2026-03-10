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Una delegación oficial realizó una inspección integral en Los Juanes, Parque Nacional Morrocoy para establecer nuevas estrategias de organización junto a los prestadores de servicios locales este 2026. El recorrido incluyó una parada estratégica, donde se definieron acciones conjuntas para regular el flujo de visitantes en las áreas protegidas.

La ministra de Turismo, Daniella Cabello, y el gobernador Víctor Clark escucharon propuestas de los trabajadores para convertir a los comerciantes en multiplicadores de conciencia ambiental. Durante el encuentro, las autoridades subrayaron que el cuidado del ecosistema marino es una responsabilidad compartida vital para mantener la actividad económica en la costa falconiana.

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Ir a Los Juanes Morrocoy en 2026

El plan busca un equilibrio estricto entre el disfrute recreativo de los turistas y la preservación necesaria de los recursos naturales. Recordando el importante patrimonio biológico regional. Estas políticas de concertación pretenden fortalecer el turismo nacional bajo esquemas de protección rigurosos. Para de tal manera asegurar el bienestar de las comunidades que dependen del parque nacional.

Finalmente, el gobierno regional reafirmó su compromiso para mantener los espacios, garantizando que las futuras generaciones disfruten de las bondades marinas.

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