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El FC Barcelona dejó como resultado un empate 1-1 (vs) al Newcastle en St James’ Park gracias a un penal ejecutado por la joven estrella Lamine Yamal.

Durante la primera parte, el conjunto inglés impuso un ritmo frenético utilizando la velocidad de sus extremos para intentar vulnerar la portería del equipo catalán. Aunque las «hurracas» dominaron la posesión, la falta de claridad en el último cuarto de cancha impidió que abrieran el marcador durante los primeros cuarenta minutos.

El Newcastle finalmente encontró su premio en el tramo final del encuentro, cuando Barnes aprovechó un centro preciso de Murphy para batir al guardameta azulgrana.

Resultado Barcelona vs Newcastle

Cuando parecía que la victoria local estaba sellada, una falta dentro del área permitió que Yamal igualara las acciones en el minuto noventa y seis.

Con este resultado global de empate a uno, la eliminatoria de octavos de final se definirá el próximo miércoles en el estadio Spotify Camp Nou de Barcelona. Los dirigidos por Hansi Flick deberán mejorar su funcionamiento colectivo tras verse superados físicamente por un cuadro británico que nunca dejó de presionar en casa.

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