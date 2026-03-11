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El Banco de Venezuela (BDV) liquidó más de setenta millones de dólares en créditos digitales destinados a potenciar proyectos liderados por mujeres en todo el país. Esta iniciativa beneficia directamente a empresarias, comerciantes y profesionales que mantienen una actividad económica activa y un historial financiero positivo con la institución pública.

Las beneficiarias reciben una notificación electrónica a través de la aplicación móvil oficial, permitiendo la autogestión inmediata del dinero desde la plataforma bancaria en línea.

Crédito Banco de Venezuela mujeres

Para disponer de los fondos, las usuarias deben ingresar al menú de solicitudes y seleccionar la opción de crédito digital para completar el proceso rápidamente. En el caso de las personas jurídicas, el sistema permite gestionar el producto desde el perfil de empresas siguiendo la ruta de administración de productos financieros.

Durante el presente año, el cincuenta y nueve por ciento de los préstamos otorgados por la entidad bancaria han sido asignados exclusivamente al sector femenino nacional.

Adicionalmente, el banco mantiene activa la campaña promocional «Paga y Pégala«, ofreciendo reintegros totales de compras a las clientes que utilicen sus puntos de venta.

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