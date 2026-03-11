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El Carabobo FC se enfrenta este miércoles (vs) al Sporting Cristal en Lima con la misión obligatoria de revertir el marcador adverso de la ida. Tras caer por la mínima diferencia en el estadio Misael Delgado de Valencia, el equipo granate necesita ganar por dos goles para clasificar directamente.

El conjunto valenciano llega a este compromiso internacional después de igualar sin goles frente al Zamora en la pasada jornada del fútbol profesional venezolano. Por su parte, el equipo peruano ocupa actualmente la octava posición de su torneo local tras vencer contundentemente al Alianza Atlético durante el fin de semana.

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Carabobo FC vs Sporting

Históricamente, el cuadro industrial busca su primera victoria ante clubes peruanos, acumulando hasta la fecha un registro negativo de tres derrotas y dos empates. Si el equipo criollo logra imponerse por un solo tanto de diferencia, la eliminatoria se definirá mediante los lanzamientos desde el punto penal reglamentarios.

La alineación probable de los dirigidos por Diego Merino contaría con figuras clave como Harrison Contreras y Robert Garcés para dominar el mediocampo inca.

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