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La presidenta encargada Delcy Rodríguez firmó este martes la nueva Ley que regula el funcionamiento de la Cruz Roja dentro del territorio nacional. El acto oficial se realizó en el Palacio de Miraflores contando con la presencia de autoridades parlamentarias y representantes internacionales de la organización humanitaria.

Rodríguez destacó que este instrumento legal reconoce las virtudes de la institución como un órgano auxiliar fundamental del sistema de gestión de riesgo.

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Nueva Ley para la Cruz Roja

La mandataria encargada resaltó que la ley fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, demostrando un espíritu de convivencia entre los bloques políticos. Por su parte, el presidente de la Cruz Roja, Luis Farías, agradeció el respaldo jurídico que permitirá fortalecer la atención humanitaria para todos los venezolanos.

La normativa garantiza que la organización mantenga su carácter independiente y neutral mientras colabora estrechamente con el Estado en situaciones de emergencia y salud.

Finalmente, las autoridades coincidieron en que esta ley histórica permitirá expandir la red de voluntarios y mejorar la capacidad de respuesta ante desastres naturales.

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