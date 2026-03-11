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El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, informó este martes, que el asesinato del comunicador Walter Jaimes, ocurrido el pasado 1° de marzo en el sector El Anís del municipio Sucre, estado Mérida, ha sido policialmente resuelto.

Durante un acto de adecuación de los cuadrantes de paz en la entidad andina, el funcionario destacó que la investigación, liderada directamente por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), permitió determinar que el suceso no tiene relación con el ejercicio profesional de la víctima ni con factores políticos.

El dirigente enfatizó que, tras el despliegue de las comisiones científicas en la carretera La Variante se logró identificar y capturar a los responsables del crimen. Asimismo, indicó que ya han sido puestos a la orden de los tribunales correspondientes.

De esta manera, Cabello Rondón subrayó que las evidencias son contundentes y que el entorno familiar del fallecido ya tiene pleno conocimiento de los hechos, los cuales calificó como un asunto estrictamente personal. “Ahí está muy claro el móvil, las causas, los antecedentes, cómo fue, no tiene nada que ver ningún funcionario del gobierno. Es un tema personal”.

No obstante, el Vicepresidente Sectorial rechazó de manera categórica las versiones que intentaron vincular al Gobierno con este suceso, y denunció que ciertos sectores, a los que calificó de “palangristas”, activaron maquinarias comunicacionales para generar una campaña de desprestigio contra el país.

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