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Tras casi dos décadas de absoluto hermetismo, el programa Ventaneando logró captar las primeras fotos nítidas de Miguel Gallego Arámbula hijo de Luis Miguel, en el aeropuerto mexicano. El joven fue visto junto a su madre y su hermano Daniel, rompiendo así el estricto anonimato que la actriz defendió durante años enteros.

Testigos del encuentro aseguran que Miguel es la copia fiel de su padre, Luis Miguel, luciendo rasgos idénticos a los del cantante actualmente. Aracely Arámbula intentó pasar desapercibida usando camuflaje, pero la presencia de sus hijos atrajo de inmediato la atención de todos los reporteros presentes.

Fotos hijo de Luis Miguel

Mientras el rostro de Miguel fue difundido por ser mayor de edad, la identidad del joven Daniel permanece protegida bajo estrictas leyes de censura. Este destape ocurre justo cuando la protagonista de telenovelas anunció su polémica salida del musical «Perfume de Gardenia» por presuntos problemas de salud.

Las imágenes han causado un revuelo internacional, reabriendo el debate sobre la nula relación que «El Sol de México» mantiene con sus herederos directos.

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