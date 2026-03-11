Compartir

Dos detenidos en Barquisimeto luego de ser señalados por presuntos delitos sexuales contra menores de edad. Efectivos de la PNB materializaron la detención de los dos hombres, los cuales quedaron a la orden del Ministerio Público.

Las detenciones se ejecutaron luego de que las madres de las víctimas formalizaran las denuncias correspondientes. Lo que permitió iniciar los procedimientos legales pertinentes, dijo la CPNB del estado Lara.

En el primer caso, las autoridades detuvieron a un hombre de 58 años de edad, quien presuntamente utilizaba el ofrecimiento de dulces. Además de la invitación a observar dibujos animados en su vivienda para captar a una niña.

Dos detenidos en Barquisimeto por presuntos delitos sexuales

Posteriormente, el individuo recurría a amenazas de muerte para coaccionar a la víctima y mantener el silencio sobre los actos cometidos. Por este hecho, el ciudadano fue puesto a la orden de la justicia por el presunto delito de acto sexual con víctima especialmente vulnerable.

Simultáneamente, en un procedimiento distinto, se logró la captura de un hombre de 38 años de edad, señalado por mantener relaciones constantes con una adolescente. Producto de las cuales resultó un embarazo.

Al sujeto se le imputa el presunto delito de abuso sexual a adolescentes en grado de continuidad. Ambos procedimientos fueron realizados en diferentes parroquias de la jurisdicción por funcionarios adscritos a la División de Investigación Penal del estado Lara.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas