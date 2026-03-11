Compartir

Para entrenar y no desmotivarse, empieza poco a poco con actividades que disfrutes, priorizando la constancia sobre la intensidad inicial. Establece metas alcanzables (ej. 30 min, 3 veces/semana).

Asesórate con profesionales, hidrátate bien, descansa lo suficiente y celebra tus logros para mantener la motivación. Si puedes ir al médico, mucho mejor así chequearas peso, presión y como está tu salud.

¿Qué hacer para entrenar?, guía clave

Comienza con calma y progresa: Evita entrenamientos intensos el primer día. Comienza con una rutina suave y aumenta la intensidad progresivamente para evitar lesiones y desmotivación.

Encuentra lo que te guste: No te fuerces a hacer un deporte que odias. Bailar, caminar, nadar o hacer yoga son excelentes formas de comenzar.

Calidad sobre cantidad: Es mejor realizar 30 minutos de ejercicio bien hecho que dos horas sin técnica ni propósito. Busca la técnica correcta.

Asesórate: Si eres principiante, busca la ayuda de un entrenador o profesional para aprender la técnica y evitar lesiones.

La nutrición y el descanso son claves: Come saludable y mantente hidratado. El descanso es fundamental para la recuperación muscular y para evitar el agotamiento.

Que sea un hábito

Hazlo un hábito: La constancia es más importante que la intensidad. Intenta establecer un horario fijo para entrenar.

Escucha a tu cuerpo: Si te sientes extremadamente cansado o con dolor, reduce la intensidad o descansa.

Lo más importante: ¡No importa lo lento que vayas, siempre y cuando no te detengas!

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas