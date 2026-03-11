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Unos crepes de vainilla es una receta fácil como sencilla para la semana, hoy martes puedes lucirte con este plato. El cual puedes compartirlo con chocolate como con un buen café en buena compañía.

Crepes de vainilla, ingredientes

250 g de harina de trigo

3 huevos

500 ml de leche

50 g de mantequilla derretida

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Preparación:

En un bol grande, bate los huevos con el azúcar y la pizca de sal. Agrega la harina tamizada poco a poco, mezclando bien para evitar grumos. Vierte la leche gradualmente mientras sigues batiendo hasta obtener una mezcla líquida y homogénea.

Añade la mantequilla derretida y la vainilla, mezclando bien. Deja reposar la masa unos 20-30 minutos para que las burbujas desaparezcan y los ingredientes se integren mejor.

Calienta una sartén antiadherente y úntala con un poco de mantequilla. Vierte un poco de masa (unos 60 ml) y mueve la sartén en círculos para repartirla en una capa delgada.

Cocina a fuego medio durante 1-2 minutos hasta que los bordes se despeguen fácilmente, luego voltea con una espátula y cocina otro minuto. Repetir hasta acabar la masa, engrasando la sartén cuando sea necesario.

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