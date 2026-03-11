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Clima hoy 11 de marzo de 2026, según el INAMEH

By Danny Valdiviezo
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Clima hoy 11 de marzo de 2026
Recorriendo el estado Cojedes, Foto: Almary Valera.

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Danny Valdiviezo
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El clima hoy 11 de marzo de 2026, nos indica que se esperan altas temperaturas. Desde tempranas horas de la mañana habrá sol radiante en algunas zonas del país, entre ellos los estados Aragua, Carabobo como Miranda.

Venezuela amanece con cielo parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional, asimismo, se aprecian mantos nuboso asociado a precipitaciones de intensidad variables. Esto en *Delta Amacuro, sur de nuestra Guayana Esequiba.

Clima hoy 11 de marzo de 2026

Clima hoy 11 de marzo de 2026

Como en Bolívar, Amazonas, Región Central, partes Apure, Barinas, oeste de Portuguesa, sur de Lara, Andes y sur del Zulia. Además de los llanos venezolanos como la zona oriental de Venezuela, comprendiendo los estados Sucre, Monagas, Delta Amacuro y Anzoátegui.

Recordemos que estamos en verano en la actualidad en Venezuela, mientras que se esperan lluvias en el sur del país. Esto en los estados Bolívar, Apure como en Amazonas de igual modo en las zonas llaneras.

 

Clima hoy 11 de marzo de 2026

Las altas temperaturas estarán entre 37 y 39 grados para hoy, en varias zonas, en un horario comprendido que va desde las nueve de la mañana y seis de la tarde. No se descartan lluvias en algunas zonas del país, específicamente en la región central.

Solo en el estado Mérida, se esperan horas de la madrugada y en sus zonas montañosas un clima de ocho grados. Mientras se esperan temperaturas frescas en las zonas de montaña de la región andina y centro del país.

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