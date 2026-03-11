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La vacunación contra la Fiebre Amarilla se está realizando en todo el país, el mismo tiene un rango de edad. Recordemos que la misma es un refuerzo basado para la capacidad de respuesta del sistema inmunológico humano.

Esto frente la presencia de los casos que se han presentado. En la actualidad el rango de vacunación está estrictamente dirigido para personas en edad entre un año y los 59 años de edad.

Así lo informó la Doctora, Marilyn Rojas, quien es la Directora Regional de Epidemiología del estado Lara. Indicó que los niños menores de un año su sistema de salud no ha alcanzado la maduración necesaria para procesar la vacuna.

La vacunación contra la Fiebre Amarilla y el rango de edad

Mientras que en el caso de los adultos que superan los 60 años de edad ya el sistema defensivo del cuerpo no tiene el mismo proceso de respuesta natural contra el envejecimiento.

Sumado a las patologías que puede presentar el cuerpo a esa edad. Indicó que los pacientes inmunosuprimidos deben consultar con su médico. Esto para que estén autorizados para la colocación de la vacuna.

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