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Un adolescente murió ahogado en Yaracuy durante una excursión escolar. El triste hecho ocurrió ayer martes 10 de marzo, el fallecido quedó identificado como Wilson Adrián Ojeda Rojas de 16 años de edad.

El joven se encontraba en aguas del embalse Guaremal en el municipio Peña en Yaracuy. Este cursaba el quinto año de bachillerato en la Escuela Básica Laureano Villanueva. Los docentes habían organizado la actividad.

Adolescente murió ahogado en Yaracuy

La misma constaba de la visita al lugar como realizar una reforestación (siembra de árboles). Los jóvenes decidieron ingresar a las aguas del embalse para bañarse luego de la actividad. Pero el joven quedó atrapado en el fondo del agua.

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Esto le impidió volver a estar flote, los compañeros hicieron los esfuerzos posibles para tratar de extraerlo del lugar pero murió. Al sitio llegaron las autoridades del estado Yaracuy para hacer la extracción del cadáver.

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