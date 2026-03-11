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Fueron capturadas en Valencia tres personas por microtráfico además de ultraje a la autoridad. La información fue suministrada por el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana del estado Carabobo.

Esto como parte de los operativos desplegados en el estado Carabobo, de la División de Inteligencia Estratégica (DIE). Donde lograron la aprehensión de tres ciudadanos en la parroquia Miguel Peña del municipio Valencia del estado Carabobo.

El procedimiento se llevó a cabo específicamente en la avenida Aránzazu, frente al Centro Comercial Las Palmas. Allí los uniformados detectaron la presencia de los sujetos durante labores de patrullaje preventivo.

Al ser abordados, los individuos no solo portaban sustancias ilícitas, sino que además incurrieron en el delito de ultraje al funcionario. Mostrando una actitud hostil contra la comisión policial.

Capturadas en Valencia tres personas por microtráfico y ultraje a la autoridad

Durante la debida inspección corporal y de pertenencias, los oficiales incautaron un envoltorio de 54 gramos de presunta cocaína. Junto a otros tres envoltorios menores con un peso cercano a los seis gramos de la sustancia denominada crack.

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Además del material estupefaciente, las autoridades colectaron como evidencia nueve dólares en efectivo, dos teléfonos celulares y un vehículo particular tipo motocicleta. En el que se desplazaban los implicados. Finalmente, el caso fue debidamente notificado y puesto a la orden del Ministerio Público.

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