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Venezuela ante República Dominicana en el Clásico Mundial de Beisbol, el esperado partido entre ambas selecciones será esta noche en Miami. Ambos equipos se encuentran listos para este choque.

El mánager Omar López confía en lo que puede hacer la ofensiva, como el lanzador carabobeño Eduardo Rodríguez ante los quisqueyanos. El dominio de la ofensiva será lo principal a ejecutar por parte de Venezuela.

Mantener a raya a los dominicanos y aprovechar cualquier brecha para poder conquistar carreras. Los dominicanos buscarán atacar desde el primer tramo al pitcheo nacional, como colocar corredores en bases.

Irán episodio por episodio para de esa manera poder concretar una victoria ante el rival. Los dominicanos tuvieron un alto promedio de producción de carreras. Casi de 12 a diez carreras por encuentro.

Buscarán dominar a Ronald Acuña Jr como a Luis Arráez, como al resto del equipo venezolano. Los criollos por su parte esperan conquistar un triunfo ante la selección dominicana, la cual ha sido el rival en las últimas décadas.

Venezuela ante República Dominicana, y lo que se busca

Ambas selecciones quieren evitar medirse a Japón en la segunda fase, Venezuela buscará una victoria, la cual lo evite encontrarse a los nipones en la próxima etapa. Es por ello que el triunfo de hoy sería vital para los criollos.

¿Quiénes transmitirán el compromiso?

El compromiso será transmitido por Venevisión además de los canales IVC como ByM Sport. Además de las plataformas digitales conocidas donde se ha estado transmitiendo el Clásico.

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