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Las recargas telefónicas en marzo 2026 en Venezuela desde bancos como en aplicaciones se encuentran activas. Tanto la mínima como la máxima, en la actualidad, muchas personas están prefiriendo las apps de las empresas telefónicas.

Desde las aplicaciones de Movistar como Digitel estas se encuentran más económicas. Mientras que en segundo lugar se encuentran las que se hacen desde las cuentas bancarias, las cuales fueron ajustadas.

En Digitel, desde la aplicación la recarga mínima quedó en un precio de 160 bolívares. Mientras que desde los bancos la recarga mínima quedó en un costo de 300 bolívares y la máxima hasta 9000 bolívares.

En la empresa Movistar, desde la aplicación esta se encuentra en un monto de 60 bolívares. Desde los bancos quedó en 300 bolívares en adelante, mientras que la recarga máxima de la empresa del 014 y 0424 quedó en 5.040 bolívares.

Recargas telefónicas en marzo 2026 en Venezuela

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