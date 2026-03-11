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Un accidente de tránsito en Coro dejó a un adolescente sin vida. El hecho ocurrió en la madrugada de hoy 11 de marzo de 2026 poco antes de las cinco de la mañana, en la redoma de Los Olivos en el municipio Colina.

Hasta ahora se conoce que el joven de 14 años, identificado como Juan Sequera iba conduciendo el vehículo Toyota Corrolla el cual volcó en la redoma. Sequera sufrió traumatismo craneoencefálico que le causó la muerte.

El joven iba a acompañado de otras personas, que rondan entre los 16 y 19 años de edad. Estos quedaron identificados como Abraham Yánez de 19 años, además de Noriangel García de 16 años, José Manuel Velásquez y Daniel Ortega de 17 años.

Accidente de tránsito en Coro, dejó a un adolescente sin vida

Al sitio se presentaron autoridades viales del estado Falcón. Como comisiones de bomberos y Protección Civil, quienes trasladaron a los lesionados al Hospital General. El accidente ha causado conmoción en la población falconiana en la mañana de hoy.

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Hacemos una vez más un llamado a los conductores para que transiten con mucha prudencia y responsabilidad por las vías expresas del país. Cumpliendo con las normativas dadas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre.

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