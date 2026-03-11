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El Halo Solar en Venezuela fue reportado hoy en horas de la mañana, este es normal en esta etapa del año. Luego de las diez de la mañana de hoy miércoles se observó el círculo luminoso alrededor del Sol.

Este ocurre por la refracción de la luz solar al atravesar diminutos cristales de hielo suspendidos en la alta atmósfera (nubes cirrostratos, a más de 5 km). Estos cristales hexagonales actúan como prismas, desviando la luz en un ángulo de y formando un anillo luminoso, a menudo con colores rojizos internos y blancos externos.

Halo Solar en Venezuela

¿Qué lo causa? Cristales de hielo en la troposfera superior, generalmente a temperaturas inferiores a

¿Cómo funciona? Cuando la luz del Sol atraviesa estos cristales, se refracta (dobla) y se separa en sus colores componentes, creando un anillo alrededor del astro.

¿Es peligroso? Sí, se recomienda no mirarlo directamente.

¿Qué indica? Frecuentemente, el halo es un indicador de la proximidad de un frente frío o cambio de clima.

El fenómeno no está relacionado con sismos ni actividad solar inusual; es un evento óptico atmosférico común, a menudo denominado «arcoíris» circular.

De igual modo, algunos conocedores de la costa venezolana indican que antes o después del mismo la pesca es abundante.

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