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Reynaldo Armas recibió el alta médica tras estar un mes hospitalizado en Bogotá, Colombia. El exponente de la música llanera venezolana mediante un video dijo que está ya de salida del centro de salud.

Armas estuvo en la Clínica la Fundación Santa Fe de Bogotá, dijo que estuvo complicado de salud, pero sin dar a conocer el diagnóstico. El cantante estuvo ausente, y pocas personas sabían que estaba recluido en una clínica.

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Reynaldo Armas recibió el alta médica

Ya hoy agradeció a Dios por la mejoría que ha tenido y dijo que está ya recuperado. Este en la grabación se vio en silla de ruedas, se espera que sus familiares como el mismo den a conocer sobre lo que lo aquejó.

Reynaldo es uno de los artistas de la canta criolla que no ha parado en sus presentaciones y siempre tiene una agenda apretada de presentaciones entre Venezuela, Colombia. Además de otros países donde ha ido a cantarle a los venezolanos.

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