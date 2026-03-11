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Las autoridades regionales desmintieron categóricamente los rumores sobre que las playas en el estado Aragua serán privadas, asegurando que estos espacios seguirán siendo públicos.

Ante las especulaciones surgidas en redes sociales, el ejecutivo aclaró que no existe ninguna aprobación para privatizar balnearios en el municipio Ocumare. Para organizar el turismo, se promulgará una nueva Ley de Convivencia que establecerá normas estrictas para todos los visitantes del litoral aragüeño.

Este nuevo marco jurídico busca regir el comportamiento ciudadano y garantizar el resguardo de los ecosistemas naturales en conjunto con las autoridades municipales.

Playas de Aragua serán privadas

Actualmente ejecutan trabajos de rehabilitación en la infraestructura vial y servicios básicos de comunidades como Choroní, Chuao y el sector Puerto Maya. Las labores de mantenimiento incluyen la reparación de baterías de baños y el embellecimiento del casco colonial para potenciar la identidad turística regional.

Finalmente, hicieron un llamado a los motorizados para respetar las normas de seguridad y evitar el consumo de alcohol durante el trayecto vial.

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