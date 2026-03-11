Compartir

Un incendio de gran magnitud afecta importantes hectáreas del Parque Nacional Henri Pittier, movilizando a un centenar de funcionarios y voluntarios desde la tarde ayer.

El fuego se originó en el municipio Mario Briceño Iragorry y se ha extendido rápidamente hacia las faldas de la Universidad Central de Venezuela actualmente. Las llamas avanzan peligrosamente hacia los sectores de El Castaño y la carretera que conduce a Choroní, afectando la biodiversidad de esta zona montañosa protegida.

Cerca de cien funcionarios del Ministerio de Ecosocialismo, bomberos forestales y rescatistas de Protección Civil trabajan intensamente para sofocar los diversos focos de incendio activos.

El operativo cuenta con el apoyo aéreo del helicóptero Tigre Uno, el cual realiza descargas constantes de agua en los puntos de muy difícil acceso.

Incendio en el parque Henri Pittier

Estimaciones preliminares indican que el siniestro ha consumido entre ciento veinte y ciento cuarenta hectáreas de vegetación virgen dentro del parque nacional más antiguo.

Las autoridades regionales iniciaron las investigaciones pertinentes para determinar el origen de este incendio, tras detectar varios puntos de inicio sospechosos en zonas vulnerables.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¿Privatizarán Bahía de Cata? Aclaran la situación de las playas en el estado Aragua