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El Real Madrid goleó al Manchester City con resultado de 3-0 en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League.

Sin dudar el protagonista sería el uruguayo Fede Valverde como gran figura de la noche tras marcar tres goles durante una primera mitad perfecta para el equipo blanco. La exhibición del mediocampista comenzó al minuto veinte con un autopase ante Donnarumma y terminó sentenciando el marcador antes de irse al descanso oficial.

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Aunque Vinícius Junior falló un tiro penal en el segundo tiempo, el conjunto de Carlo Ancelotti mantuvo un orden defensivo impecable frente al ataque inglés.

El guardameta belga Thibaut Courtois salvó el arco madrileño con intervenciones milagrosas ante los remates de Erling Haaland y el talentoso volante Bernardo Silva.

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Resultado Real Madrid hoy

Con este resultado contundente, el equipo merengue viajará a Inglaterra con una ventaja considerable para sellar su pase a la siguiente ronda del torneo. Los dirigidos por Pep Guardiola deberán buscar una remontada épica en casa tras verse superados físicamente por un Madrid que no perdonó en el área.

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