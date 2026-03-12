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La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció oficialmente el nombramiento de la ingeniera Paula Henao como Nueva Ministra de Hidrocarburos de Venezuela.

Henao cuenta con una amplia experiencia técnica y años de servicio ininterrumpido dentro del sector petrolero, gasífero y petroquímico de la nación actualmente. La nueva titular asume la responsabilidad de dirigir el motor energético con el objetivo de fortalecer la recuperación soberana de la industria de petróleo nacional.

Rodríguez expresó su confianza en el profesionalismo de la ingeniera para avanzar en el desarrollo económico y el bienestar social de todo el pueblo venezolano.

Nueva Ministra de Hidrocarburos de Venezuela

Durante su designación, se destacó que la profesional liderará los proyectos de expansión energética contemplados en el plan de desarrollo económico para este año fiscal.

Este cambio en el gabinete busca optimizar la gestión de recursos naturales y consolidar alianzas internacionales que beneficien la productividad de las refinerías del país.

«Confío plenamente en que, con su profesionalismo, amplia experiencia y muchos años de trayectoria dentro de este Ministerio, avanzaremos en la recuperación y desarrollo del sector energético, pilar fundamental para el crecimiento económico y el bienestar del pueblo venezolano»,

expresó Rodríguez en su mensaje publicado en redes sociales.

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