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El Gobierno de Venezuela rechazó categóricamente el inicio de una campaña de exploración sísmica tridimensional anunciada por Guyana en áreas marítimas que se encuentran pendientes por delimitar.

A través de un comunicado oficial, el canciller Yván Gil calificó estas acciones como unilaterales, ilegales y violatorias de los principios fundamentales del derecho internacional vigente. Venezuela exige a las autoridades de Guyana abstenerse de realizar actos que lesionen el derecho consuetudinario y que agravan las diferencias territoriales entre ambas naciones vecinas.

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Venezuela rechaza anuncio de Guyana

El documento reitera que el Estado venezolano no reconocerá ninguna concesión ni licencia otorgada unilateralmente por Guyana sobre recursos naturales ubicados en zonas no delimitadas actualmente.

Así mismo, el comunicado advierte que no se aceptarán derechos que terceros pretendan derivar de estas actividades ilegales que ignoran los acuerdos y principios rectores internacionales.

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