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La selección de Venezuela terminó la fase de grupos con una derrota de siete por cinco frente a República Dominicana tras un cierre dramático.

El conjunto dominicano tomó ventaja temprana gracias al poder de sus figuras, quienes conectaron cuadrangulares decisivos ante el pitcheo abridor de la escuadra nacional. La ofensiva criolla intentó remontar en la novena entrada llenando las bases, pero un doble play final acabó con las esperanzas de igualar el marcador.

Pese al resultado negativo, los dirigidos por el cuerpo técnico nacional ya aseguraron su clasificación matemática para la siguiente fase del torneo de naciones.

Venezuela y República Dominicana Resultado

El próximo compromiso de la escuadra criolla será el duelo de eliminación directa contra Japón, actual campeón y favorito de la confederación asiática.

La fanaticada valora el esfuerzo realizado por el equipo, que ahora deberá mostrar su mejor versión para buscar un histórico pase a la semifinal mundial.

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