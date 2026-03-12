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El siniestro de Incendio ocurrió específicamente en la urbanización Cabriales, municipio Valencia, donde las llamas se propagaron rápidamente afectando gran parte de la infraestructura del inmueble civil involucrado.

Durante el incidente, dos vehículos que se encontraban estacionados dentro de la propiedad fueron consumidos totalmente por el fuego ante la mirada de los vecinos. Las comisiones bomberiles llegaron al sitio tras recibir el reporte ciudadano, logrando confinar el incendio para evitar que las viviendas adyacentes resultaran perjudicadas por calor.

Incendio en la urbanización Cabriales Valencia

A través de las redes sociales oficiales del cuerpo bomberil, se informó que los funcionarios realizaron labores de refrescamiento para asegurar el área del suceso.

Hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas, aunque las pérdidas materiales en el garaje y la vivienda alcanzan una gran magnitud.

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